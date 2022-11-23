迪菲循飛航科技亞太區總經理龍奕瑄指出，迪菲循產品運用場域，包括會有鳥害的機場、變電所、社區進入到農業領域。（柯宗緯翻攝）

機場使用迪菲循驅鳥器情形。（柯宗緯翻攝）

「高雄市智慧農業」年度成果發表暨研討會日前登場，迪菲循飛航科技研發的「超音波驅鳥器」詢問度高，引起高雄市副市長羅達生好奇詢問目前實際運用情形，並肯定這項產品對發展智慧農業有正面意義。

副市長羅達生提及，面對極端氣候的挑戰，更需要透過智慧農業的協助，邁向永續，明年會持續辦理智慧農業相關計畫，協助農民智慧轉型。

迪菲循飛航科技亞太區總經理龍奕瑄說明，一般驅鳥器可影響的距離最長頂多10到15公尺，迪菲循的驅鳥器已取得台灣專利，超音波範圍可達到100公尺，以產品打造鳥類不喜歡的環境，達到驅鳥的效果，且不會對生態造成影響。

龍奕瑄指出，迪菲循產品運用場域，包括會有鳥害的機場、變電所、社區進入到農業領域。羅達生還特別追問「台電也有使用，效果應該很顯著！」龍奕瑄回答說，有裝設迪菲循驅鳥器的變電所，電塔上的鳥窩都消失了。

針對電力供應方式，龍奕瑄表示，超音波驅鳥器相當省電，耗電量相當於省電燈泡的三分之一，而且可以搭配太陽能。羅達生相當肯定搭配太陽能的使用方法，完全符合智慧農業的目的，對環境永續有正面意義。

龍奕瑄也指出，迪菲循研發的驅鳥器是一種超聲波、多音頻、遠聲壓的智能驅鳥系統，結合各種系統技術，建立一個對鳥類來說，長期且超高頻的立體聲噪音環境，讓鳥兒從被驅趕到因長時期受超聲波騷擾而感到不適，不喜歡這個的地方，漸漸遠離進而移轉棲息地。

龍奕瑄指出，這項產品主要是專為農業設計的機種，輕巧、移動方便，防水、防寒、耐酸，可以在不同環境下運作；同時提供不同供電方式拉線或太陽能供電，價格也相當親民，適合農田大規模佈局。

迪飛循台灣區總經理紀懿芹也舉例一位芭樂農的親身經驗指出，迪菲循的超音波驅鳥器放在芭樂園入口，不到一星期白頭翁、綠繡眼都不再飛進果園，只敢在周圍樹林觀望，就這樣持續半個月鳥就通通消失不見，就算全天開起，因為功率才2瓦，因此電費也不會心疼。

迪菲循飛航科技營運長陳佩芬表示，近年來國家積極推動智慧、有機和友善農業，跨領域的高科技整合打造無毒智慧農場；遵從尊重自然、順應自然的法則，以友善土地與生態共生的方式發展農業，也更注重大自然和生態復育，多管齊下的維護農業和生態環境。