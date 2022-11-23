新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日預告，將在12月初實施第1階段口罩鬆綁措施，室外除了擁擠場合外，可免戴口罩，但室內須維持戴口罩。至於第2階段，時間則還無法確定。

王必勝今接受《POP大國民》專訪時指出，台灣、日本口罩遵從度高，但歐美國家，叫民眾戴口罩好像要他們的命。有些國家很注重外型，戴了之後，行頭就不對，也有人覺得有病才要戴口罩，觀念差別大。

「（口罩規範）一定會越來越鬆，總不能一直戴下去」，王必勝說，評估的標準是確診狀況，BA.5的流行從8月到現在，已經確定過了高峰，甚至低到4月底的標準。

而另外2個因素，第1個是醫療量能。王必勝表示，別的國家鬆綁口罩令後，或多或少會有反彈，醫療量能在冬季是否能支應很重要，另外要考量的則包括冬季的其他呼吸道傳染病，比如RSV、流感，如果可以，就會實施第1階段開放。

王必勝表示，第1階段是「室外不戴、室內戴」，對於室外很擁擠的場合如跨年，「我們要想一下」，有時候他們不想掃興，但是防疫和正常生活要抓平衡。他預計12月初，若情況不變，會先開放室外免戴口罩，這是第1步。

至於第2步，則是規定特殊的室內一定要戴，例如大眾運輸，以及醫院、長照中心。王必勝表示，醫院、長照中心有脆弱族群，一定要戴口罩，社會面向很廣，需要思考周全。第2階段的實施要看疫情的發展，冬季的傳染病較多，可能會稍微晚一點，時間無法預算，指揮中心會找專家討論，不一定召開會議，但會請教專家，也會搜集資料。

王必勝表示，我們的疫情比別人晚2～3個月，因為我們前面清零階段守得好，等我們共存的時候，別人已經開始另1波疫情了。晚一點，就有時間看看別國怎麼做，進行綜合判斷，因此口罩政策須由專家、他國經驗、疫情狀況3個標準來衡量。