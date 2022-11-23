國民黨前主席洪秀柱日前到無黨籍台北市議員候選人蘇恆的競選總部加油打氣。洪秀柱表示，蘇恆理念正確、敢言敢衝、邏輯清晰、口條很好，表態支持蘇恆。

為何挺蘇恆？洪秀柱表示，因為蘇恆理念正確、敢言敢衝、邏輯清晰、口條很好，所以她非常願意支持蘇恆。另外，針對國民黨的選情，洪秀柱也指出，今年九合一選舉藍營勝出的機率比較大，不會比2018年的九合一選舉差。而這次國民黨的優勢，是民進黨幫藍營造勢的。

蘇恆則認為，這次國民黨的確沒有多強，沒有像2018年的選舉時強盛，但這次是民進黨拚命掉槍給國民黨撿到，民進黨的爛，讓民眾受不了，所以讓藍營勝選的機率更大。

洪秀柱更質疑表示，民進黨在這次選舉，還是跟以前一樣老調重彈，打抗中保台的牌，但民眾還會相信民進黨抗中保台嗎？民進黨很會給民眾洗腦，民進黨洗腦台灣人，讓台灣人相信美國會出兵保衛台灣，然後賣台灣一堆爛武器，就跟「日本皇民化」時期一模一樣。

洪秀柱則指出，我們要用選票來怒吼，讓民進黨知道，他們的謊言已經騙不了別人，讓總統蔡英文不要再用「謙卑、謙卑、再謙卑」欺騙民眾。這次選舉是真的可以決定台灣還有沒有希望，洪秀柱也擔心，如果這次選舉還投得亂七八糟，下一代年輕人應該怎麼辦？

蘇恆回應表示，如果這次九合一大選民進黨贏了，那就會讓民進黨認為，他們至今的所作所為是可以過關的，是已經通過人民的檢驗，所以會更加為所欲為。

洪秀柱認為，只要是藍營的年輕人理念相同的，我們都應該要鼓勵。這次藍營的強，是因為建立在民進黨的爛，她擔心會重演2018年跟2020年的狀況。

蘇恆指出，我們這次投票，就是要告訴民進黨我們心中最重要要捍衛的價值是什麼。民進黨的權力大到傲慢到立法院已經無法監督他們、制衡他們。民進黨已經認為立法院的監督權已經無法限制他們。這次選舉就是要用選票告訴民進黨，人民已經受不了他們的胡作非為，已經受不了他們的態度傲慢，一定要讓民進黨知道，人民是會生氣的。

洪秀柱期許，若蘇恆順利當選，希望一起努力將藍營理念相同的年輕人整合起來。一個人的力量是有限的，但一群人的力量是強大的。