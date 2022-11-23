海絲騰過去曾為床墊進行燃燒測試。（Lina Dion-Inglis YouTube）

汪小菲近日和前妻大S開戰，目前雙方雖然暫時止戈，不過汪小菲曾提到的床墊卻持續引發熱議。今日汪小菲曾在中午發文，表示希望不再互相傷害，「床墊給丫燒了」，大S則將將近千萬元的海絲騰（Hästens）床墊送回S Hotel處理，據悉將進行回收。不過有網友翻出實測影片，海絲騰曾為床墊進行燃燒測試，「根本燒不了」！

海絲騰今年3月曾在微博發布過去的防燃實測影片，工作人員準備噴槍進行現場實測，一般乳膠床墊點火後就迅速延燒，火勢也隨著燃燒面積越來越大，反觀海絲騰床墊卻是燒了很久還是沒辦法整個點燃，最後乳膠床墊整個燒毀，海絲騰床墊則是表面焦黑但完全無法燃燒。

最後一般乳膠床墊整個燒毀，但海絲騰床墊只是表面焦黑。（翻攝自Hastens海絲騰微博）

海絲騰說明，他們的床墊之所以可以阻燃，是因為外表床面經過鹽水浸泡，內部則使用高密度填充、穿刺技術，讓所有純天然材料緊密結合，缺少燃燒空間。今日海絲騰在微博再度分享該段影片。

對此，許多網友紛紛回應，「汪小菲！你的床墊燒不了了，因為你買的這床墊組燃」、「終於知道為什麼執著這個床墊了，這誰能忍？」、「這廣告太可以了，海絲騰床墊，汪小菲忘不了，具俊曄捨不得，點火也燒不著」。

稍早S Hotel收到床墊後，S Hotel業務總監表示：「在台灣床墊屬於大型廢棄物，無法燃燒，只能當作廢棄物，我們請回收業者進行處理。」目前床墊已遭回收業者亂刀割毀，為床墊之戰畫下句點。