飛宏(2457)充電樁業務逐步發酵，轉投資馳諾瓦科技明年營運看俏，預估明年營收可望與同業成長幅度相近，飛宏總經理林洋宏表示，明年電子產業展望比較負面，電源營收有壓力，整體營收較保守，但馳諾瓦營運會成長，有助於明年毛利率及獲利優於今年。

飛宏今天下午舉行法說會，由負責充電樁業務的馳諾瓦科技董事長林飛宏及飛宏總經理林洋宏親自主持，台泥(1101)於2021年12月22日公告與飛宏科技進行策略性合作，以每股40.26元、共15.1億元參與飛宏科技私募認購，爭取全球市場充電設施商機，馳諾瓦充電樁業務相關佈局，以及公司面對台達電(2308)等同業競爭，具有那些優勢成為今天法說會法人詢問重點。

林飛宏表示，我們從10年前開始切入充電樁，當時沒有這麼多競爭者，充電樁設備不是賣出去就沒事，客戶要求3年保固、10年保修，需要人員去做維修，且大電力充電如果出問題會引起火燒車，加上各國有自己安規規範，我們比別人多跑了10年，投入很多人才及資金，即使疫情期間我們都沒有停下來，雖然現在追兵很多，比別人懂充電及電動車成為我們的優勢，台達很好，我們也不差。

由於各國充電樁及電動車政策多有政府補助，一定要在當地設廠、繳稅及僱用當地人員，飛宏也積極完備各地組織及團隊，林飛宏指出，充電樁業務很像開麥當勞，不同客戶有不同選項，有些要交流樁，有些要直流樁，客戶群涵蓋營運商、加油站業者、車隊、停車場或建築大樓客戶等，對客戶來說，只要產品跟他們對接的順，性價比高，可選擇性很多，我們在歐洲、美洲及日本都有不同程度合作夥伴進行合作，目標是在當地能夠出貨。

隨著馳諾瓦業務放量，佔飛宏前3季營收比重約8.5%，展望明年，林洋宏表示，明年全球經濟情勢並不明朗，電子產業展望比較負面，明年電源營收有壓力，整體營收較保守，但馳諾瓦營運可望比照同業有2到3倍成長，佔公司營收比重會攀升，並有助於明年毛利率及獲利優於今年。