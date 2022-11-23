平板玻璃占合併營業收入65%以上，且以大陸為主要市場的台玻(1802)指出，受到大陸地區房地產業景氣欠佳、堅持動態清零政策，市場需求疲弱，加上原物料成本上漲，今年獲利表現將不如去年。庫存量陸續調整中，將以謹慎態度看待2023年平板玻璃市場需求。

台玻累計今年前三季稅後純益2.58億元，年減96.9%。

對於平板玻璃的產業前景，台玻指出，隨著大陸地區防疫政策鬆綁及當地政府振興房市措施，將以謹慎態度看待2023年平板玻璃市場需求，適時調節玻璃庫存，同時研發高附加價值產品開拓新市場，以服務及產品創新鞏固市場地位。

台玻另一主力產品玻璃纖維、約占合併營業收入25%上下；台玻指出，玻纖產品中的電子級玻璃纖維布，今年前三季由於大陸地區疫情嚴峻，致出貨量下調；且原物料成本因疫情隔離措施，供需失衡導致價格上漲，致今年度獲利表現不如去年同期。另外，玻璃纖維增強絲(FRP)今年上半年出貨量及獲利表現正常，第三季因全球景氣受金融情勢緊縮，能源危機衝擊歐洲經濟，導致需求驟減。

台玻預期，玻璃纖維增強絲預期要到2023年中，通膨、疫情與國際政經情勢等不確定因素明朗後，可望回復正常水準。

至於營占8%左右的玻璃器皿產品，台玻指出，受全球通膨壓力升高，經濟前景轉趨黯淡，致2022年前三季獲利不如去年同期，雖然總體環境仍有諸多不確定性，但預期市況會慢慢轉好，樂觀看待2023年下半年營運狀況。

整體來看，台玻認為，今年營運的表現將不如預期；不過明年將可逐步恢復。