升息加上新台幣助攻，目前已舉行法說會的國泰人壽、台灣人壽（不含中信產險虧損）及中國人壽，九月避險後投資收益率都超過4％，主要是壽險積極加碼國外升息後高收益債券，加上新台幣兌美元貶值，前九月國外投資都是避險利益，讓三大壽險公司前九月利差益擴大。

國壽前九月避險後投報率是4.26％，準備金為基礎的負債成本是3.73％，以6兆多元的基礎計算，前三季利差益至少逾250億元；台壽若扣掉子公司中信產今年因防疫險的重大虧損，則單看台壽前九月避險後投報率亦有4.26％，準備金基礎的資金成本3.09％，利差益亦逾200億元。

開發金23日舉行法說會，揭露子公司中壽前九月避險後投資收益率達4.65％，資金成本則是2.98％，若同樣以準備金負債為基礎，利差益更是有300多億元，極為可觀。

中壽強調，主要是趁升息，積極加碼海外債券，前九月國外債券投資部位增逾新台幣2千億元，投資占比從去年底近59.9％拉上68.1％，中壽表示今年固定收益的利息收入比去年成長10％。全年推估應比去年增加60多億元，但由於升息已近尾聲，明年經常性收益的利息收入成長幅度恐不如今年，但仍是會積極爭取成長。

新台幣前九月兌美元貶值4.05元，以去年底的27.69元來看，貶值逾14.62％，壽險公司國外投資出現大量匯兌利益，前九月避險不僅不用付出成本，反而是避險利益，如國壽是避險利益0.28％，台壽是0.4％，中壽是0.18％，就會推升避險後投資收益率。

雖然三家公司前九月因股債波動，實現資本利得都比去年同期大減量少，如中壽前九月實現資本利得141億元，同比少55％以上，但其股票前九月年化收益率達15.7％，算是各類投資中最亮眼者，國外債券年化收益率亦有4.16％，再加避險利益，避險後收益率即可達4.65％，比去年股債雙漲時的4.49％更高。