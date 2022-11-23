國民黨台北市長候選人蔣萬安日前辭去立委，缺額將於明年1月8日進行補選，民進黨前北市黨部主委吳怡農、台北市議員阮昭雄爭取參選，而民進黨中執會23日拍板通過，出戰人選由身兼黨主席的蔡英文總統徵召，阮昭雄23日對此表示，尊重黨部程序，最後無論提名誰，民進黨都會展現團結。

蔣萬安辭去立委後，中選會日前啟動台北市第3選區（中山、北松山）立委補選作業，各黨派摩拳擦掌，民進黨內更有2年前與蔣萬安上演「雙帥對決」的吳怡農表態參選，如今提名辦法以黨主席徵召為主，外界普遍認為吳怡農出線機會高。

不過，曾經參選台北市文山、南中正區立委、屬民進黨湧言會派系的阮昭雄，10日曾在臉書表態，稱自己與中山、北松山淵源很深，已做好接下立委補選戰場並勝選的準備。

對於民進黨拍板以徵召方式選出參戰人選，阮昭雄表示，一切遵照黨部徵召程序，當前僅有他跟吳怡農表達意願，他也樂見此事，因為吳怡農上次只差1萬多票就能贏過對手，無論最後提名誰，民進黨將展現大團結。