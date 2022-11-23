為打造友善育兒的職場環境，臺灣港務公司高雄港務分公司在高雄港旅運中心2樓設置職場互助教保服務中心，今年10/31正式開園，該中心結合港口區域條件發展海洋特色教育，11/23日舉辦高雄港教保中心啟用典禮，典禮當日以「海洋歡樂Party」為主題，建構幼兒國際觀及永續發展目標之雛形概念，也期望養成每一位幼兒如大海般的遼闊涵養。

港務公司高雄港教保中心啟用—祥獅獻瑞「海洋永續 歡樂無敵」。(臺灣港務公司高雄港務分公司提供)

23日除了活動會場充滿繽紛的海洋世界元素，並由臺灣港務公司李賢義董事長、交通部人事處黃弘君副處長等人共同為高雄港教保中心的啟用祝福。而穿梭其中的工作人員們更穿戴美人魚裝扮，也邀請教保中心幼兒家長將孩子們打扮為海洋風，甚至連每個參與的賓客都別上可愛的海洋生物玩偶，一同參與這場活潑可愛的海洋盛宴。

交通部人事處副處長黃弘君表示，高雄港教保中心為全國唯一需經防火性能評定之教保中心，該中心於設置過程中，為取得「建築物防火避難性能設計認可」及「部分使用執照」付上極大努力，特別感謝教育部國教署、高雄市政府相關局處及港務公司積極進行溝通、協調，才能有如此優質的職場托育環境誕生。

港務公司董事長李賢義開心地說，希望藉由推動友善育兒職場措施，使港務公司的同仁及高雄港區夥伴達到工作生活平衡目標。

同時，23日同步舉辦「快樂小丑龍」繪本新書發表會，高雄港務分公司總經理王錦榮說，「快樂小丑龍」為港務公司結合高雄港蓬萊港區在地公共藝術編印之繪本，每一個段落都引導幼童認識不同時期的高雄港。

港務公司並於新書發表會中致贈279本「快樂小丑龍」繪本給高雄市全區國民小學及高雄港教保中心幼兒，期待能自幼深耕港區豐富的人文背景及海洋文化，從小開啟欣賞藝術的雙眼，當再次與家人漫步港區時，也能放慢腳步，一同發掘高雄港之美。(記者張雅雲/高雄報導)