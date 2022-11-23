國境解封掀出國熱，又以日本旅遊最夯，在日本除了賞景購物，當地吸引人的食宿資訊更是旅人想了解的資訊。據Klook觀察，京都、大阪、東京為日本前3大熱搜美食地區，但許多高級日料甚至是米其林餐廳多需事先預訂，加上語言隔閡，讓許多想去日本摘星的旅客得花上大把的時間及精力安排行程。

對此，Klook特別推出米其林餐廳預訂服務，旅客可一條龍於Klook預訂餐廳、選擇前往時間並線上付款，省去繁複流程，目前站上已有近40間日本高級日料餐廳可選擇；Klook也同步精選8間位於東京、京都等地必訪的米其林餐廳，讓等不及去日本大快朵頤的旅客有更多選擇。

Klook站上特別提供「醍醐」6種套餐方案可選擇。（Klook提供）

東京觀光事務所台灣辦事處則分享位於東京3家別具一格的公寓式飯店，特別適合三五好友或家庭親子旅程下榻。其中，新開幕的人氣飯店品牌「MIMARU SUITES」，每間房配置2間獨立臥室的寬敞空間，還供旅客租借生活雜貨到房裏佈置，讓房客有住進日劇的氛圍；套房「聚集（集い）」是該飯店中唯一1間附設日式庭園的房型，房內有2間和室、1間洋室，以及客廳、廚房、配備浴缸的衛浴等空間，套房面積高達80平方公尺，即使是入住三世代的團體旅客，也寬闊舒適。

MIMARU SUITES的Family-Suites房型最多可入住6位。（COSMOS HOTEL MANAGEMENT CO. LTD.提供）

CONDOMINIUM HOTEL欅庵，是東京地區少見的和室公寓式飯店。（CONDOMINIUM HOTEL欅庵提供）

以適合孩童入住的住宿設施而著稱的「CONDOMINIUM HOTEL欅庵」全館使用溫潤木質設計，少見的和室空間與庭園景觀，最適合三代同遊一起下榻；館內提供幼兒專用的房間備品（牙刷、拖鞋等）、卡通DVD、兒童繪本、幼兒餐具、幼兒棉被、幼兒馬桶椅座等，讓偕同幼兒入住的家長也可輕鬆享受東京的住宿體驗。

蒼空酒店（SOLA HOTEL）的「家庭大套房」可飽覽東京晴空塔景觀。（SOLA HOTEL提供）

「蒼空酒店（SOLA HOTEL）」走潮味十足的時尚日式風格，有的房型可直接和東京晴空塔對望，浪漫指數滿點。飯店樓頂的空中花園露台，堪稱欣賞東京晴空塔的最佳地點，可以在此以東京晴空塔為背景拍攝下絕美的旅遊紀念照，也可以在此與旅伴悠閒聊天、飲酒作樂。

蒼空酒店的交通位置便利，距離從成田機場與羽田機場可直達的押上站，僅需步行約4分鐘。另外，也方便前往經典的旅遊聖地「淺草」以及新興景點「TOKYO mizumachi」、「SUMIDA RIVER WALK」等地。