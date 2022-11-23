大陸富二代汪小菲因未履行離婚協議，遭大S（徐熙媛）告上法院，雙方隔空交火戰況激烈，汪小菲甚至曬出「支出明細」開戰，意外曝光大S的豪宅管理費和水電費一年高達百萬元，關鍵字「台灣電價水平」更在微博衝上熱搜，房市專家Sway就分享了6大吃電怪獸，在不經意間會累積恐怖支出。

從汪小菲曝光的支出明細可見，大S居住的松勇路豪宅，一個月管理費高達4萬6595元，而7月至9月的電費共計9萬4201元，平均一個月要3萬多元，龐大的支出讓不少網友看傻眼。

汪小菲公開匯款明細，幫大S支付7月到9月的電費高達9萬多元。（圖／翻攝自汪小菲微博）

房市專家Sway在臉書粉專《Sway房市觀測站》發文指出，電費是買房前容易忘記的恐怖支出，不僅是豪宅，某些建商不肯出瓦斯接管費，「無論冬天還夏天，都會很恐怖」。Sway表示，一般人家通常只有一台冰箱，而中南部或是外島地區可能會有兩台，豪宅為了分類保存酒類、泡菜等食材，甚至會有五台冰箱，光是這部分的電費就很嚇人，Sway直說：「會吐血」。

接著Sway提到冷氣用電，他表示，市中心通常不開窗，因此會使用全熱交換器、全室空調、全室清淨機等電器，直說：「呼吸的每一刻，電費都是驚人」；如果碰上寒流開暖氣，「地暖很爽，但電費更痛爽」。

而一般人不會特別注意的公共電費，在豪宅裡更是可觀，從最基礎的冷、暖氣，到義大利進口水晶燈的百顆燈泡，以及花園的中水過濾及澆灌系統、每戶獨享電梯，還得維持健身房、三溫暖、垃圾儲藏室的運作，多數肉眼所及的奢華服務，都會默默累積不少電費。

除此之外，Sway說，每開一台除濕機，每月電費就會額外增加1000元；電暖爐更是恐怖，「要整晚開的話，你得戒掉每日星巴克」，因此有段時間，許多家庭都熱衷選購日本的煤油爐，相較之下更為省錢。