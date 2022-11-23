【每日必看】一睹廬山真面目!汪小菲大S休戰"拆床" 千萬床墊"內部玄機"曝光 20221123 @中天新聞

【LIVE直播】大S千萬床墊直接被銷毀！ 汪小菲派兩男S Hotel前拆解畫面曝光 | 2022.11.23

大S和汪小菲近日因金錢問題再鬧上版面，女方不滿被前夫發文罵：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」已將價值近千萬的床墊運回S Hotel停車場入口，看似要歸還給汪小菲。今（23日）傍晚，要價非凡的床墊已在5分鐘內被割毀，淪為廢棄物。

S HOTEL李總經理下午5點半受訪時表示：「因為廢棄的床墊是屬於大型垃圾，飯店無法使用也無法銷毀，所以找專業的廠商做回收做專業的銷毀。」她透露下午4點時，床墊從大S家運到飯店，考量飯店用不到這個床墊，便花了1萬5千處理掉，預計這兩天會燒毀，但要按照廠商後續做處理。

稍早，床墊在眾目睽睽之下，被2個壯碩的男性工人持刀狠剖，5分鐘內就變成廢棄物，見證這一切的網友紛紛哀號：「好無辜的床墊」、「賣我1000就好」、「有想過床墊的感受嗎」、「床墊一路好走」、「床墊可以給我嗎不要浪費」。

千萬床墊被割毀前的模樣。（圖／陳俊吉攝）

兩名工人將大S千萬床墊割毀。（圖／讀者提供）

兩名工人將大S千萬床墊割毀。（圖／讀者提供）

千萬床墊被割毀後，運上回收車。（圖／陳俊吉攝）

至於這個讓汪小菲念念不忘的床墊到底有何魅力？汪小菲的母親張蘭前天在直播中爆料，「該床墊是世界頂級大牌，要價200萬。」並未說明是人民幣或台幣。據悉，這個頂級大牌的床墊是來自瑞典170年歷史的品牌海斯騰(Hastens)，該品牌有「床墊界勞斯萊斯」封號，早在1952年，就是瑞典皇室指定用床，一張基本款床墊價格65萬，頂級百萬床墊款式要價至少500萬，而汪小菲購買的床款為較高規的Vividus，目前同款床墊要價932萬。不只汪小菲愛用，舒淇、王偉忠、廣達董事長林百里，都是該品牌床墊的愛好者。