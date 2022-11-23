國民黨彰化縣長王惠美23日公布「彰交新市政特區」的未來開發規畫的影像。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

選戰倒數第3天，國民黨彰化縣長王惠美23日凌晨走訪彰化、埔心漁市拜票，下午並公布「彰交新市政特區」的未來開發規畫的影帶，包括產業群聚區、農業悠活區、新市政特區、貨運樞紐區和樂業生活區等，期許軌道建設挹注彰化新動能，彰交特區未來成為彰化發展新引擎。

王惠美表示，透過交通建設、都市再造、產業起飛的三合一策略，繼續逐步實現改造彰化，今年1月3日已獲行政院核定，正配合交通部鐵道局辦理綜合規劃，進行全縣交通整合、都市計劃及土地開發事項。

王惠美表示，縣府已完成彰北捷運鹿港線及彰南輕軌捷運之可行性研究，五大都市計畫及四大都市更新也在一一進行中，北彰化除了彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸至彰化，將加速推動鹿港捷運，同時開始規劃捷運和美線，讓和美、鹿港齊發展，以新北市「板新特區」為樣板，啟動彰化市都市再生。

王惠美指出，南彰化將繼續推動彰南捷運二林、員林線，並開始規劃彰南捷運田中線，形成彰南的「一環一樞紐」，還要結合員林交流道特定區、二林新市鎮特定區、田中高鐵特定區；還有未來員林、田中、社頭的農業生技、二林地區的綠色經濟，「雙林起飛」，讓彰化縣南、北均衡發展。