身體若經常出現疲憊狀況，許多人都會認為是睡眠不足導致，但也有可能是身體缺錳。張瑜芹醫師提到，錳雖不像鈣、鐵廣為人知，但對於身體來說，也是很重要的礦物質，除了能幫助代謝，還可以消除疲勞及緩解不安，平時能從5種堅果中獲取。

張瑜芹醫師在臉書粉專提到，錳有效幫助身體代謝糖跟脂肪，還能避免骨質疏鬆、增強記憶，也可以消除疲勞，並緩解不安感，身體在缺乏錳的狀況下，會容易感覺到疲倦、勞累，而且血中膽固醇也會升高、脂肪代謝異常，還有容易痙攣的狀況。

不僅如此，身體若長期缺錳，還可能對骨骼、生殖系統產生不良影響，而且女性懷孕期間，也要適量攝取錳，因為錳會影響懷孕初期胎兒的骨骼、關節生長，還有聽力發育，缺乏錳的話，可能會使胎兒生長遲緩，甚至出現骨骼發育異常、內耳畸形等問題。

張瑜芹醫師補充說明，除了靠保健攝取錳外，黑芝麻、松子、榛果、杏仁及腰果也富含錳，平時可以適量攝取。而泌尿科醫師高銘鴻曾提到，攝取足夠的錳對健康很重要，但不可攝取過量，根據WHO建議，成人每天應攝取2至3毫克的錳，而且植物性來源的錳比動物性來源含量更豐富，若不喜歡吃菜，就容易出現缺錳狀況。