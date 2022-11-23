台灣在推動性別平等與婦女賦權的成就有目共睹，也成為與國際接軌的橋樑之一。為深化台灣與澳洲雙邊經濟交流與合作，由經濟部國際貿易局主辦，商業發展研究院執行的「Women in trade - 台澳女性企業領袖對話」今天登場，邀請兩國傳統、能源以及新創產業中傑出的女性領導者分享如何運用女性的智慧與溝通力在企業中展現柔韌領導力。

國貿局局長江文若致詞表示，經過民間社會組織數十年的努力，台灣已成為性別平等的領導者；台灣也和志同道合的國家合作，在婦女賦權和性別平等等議題對國際社會作出貢獻。

江文若指出，疫情對女性生活的方方面面都產生了影響，主要是生活和就業方面的影響。台灣政府也意識到女性是經濟復甦的核心，並為女性家庭和企業主提供了一系列救濟支持和援助中小企業。

澳洲駐台代表露珍怡透過影片致詞表示，女性賦權與推動性別平等是她最關切的議題，也是澳台積極促進的領域。上個月很高興能在澳台商業成員訪台之際，與其中的女性商業領袖們會面，並藉此更了解她們為促進澳台商頁連結所做出的努力與付出，「從他們身上我們可以看見女性在推動商業及澳台經貿夥伴關係上，扮演著關鍵角色，我也鼓勵在座各位以實際行動，支持女性的全方位參與經貿及所有活動，鼓勵更具包容性的領導階層，提升婦女賦權，以造福所有人。」

露珍怡表示，這些年來澳洲在性別平等與女性賦權取得重大進步，大型企業董事會席次超過34％是由女性擔任；女性勞動參與率創下歷史新高，且性別薪資差距也持續縮小。台灣同樣也在性別平等與女性賦權上表現卓越，而澳台也持續在這方面深化合作，包括鼓勵女性在科學、科技、工程、數學（STEM）領域的參與。

此次在傳統產業中，邀請台灣前三大出口蘭園蜀隆花卉李嘉珍董事長與澳籍的傑克遜家族酒業公司(Jackson Family Wines)亞洲區總監Emma Hammonds 對談，一起分享成功女性領袖在傳統產業中，如何突破性別框架與限制。在能源產業，邀請台灣雲豹能源總經理趙書閔與澳洲風電顧問業KIMA Energy 共同創辦人 Kimberly Cram MBE，聊聊能源領域女性領袖會遇到的挑戰。最後也請到重視性別平等新創企業萬里雲人資經理李玳逸分享現今新創企業董事會的女性比例也成為企業發展的一項重要指標。

「Women in trade - 台澳女性企業領袖對話」現場活動熱絡，更有多位企業界女性協會及公司代表踴躍出席，顯見性別平等議題發展潮流，更是展現台灣民主、包容及多元軟實力的例證。