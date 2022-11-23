民進黨彰化縣長候選人黃秀芳帶「彰化隊」拜票。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

選戰倒數衝刺，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳23日帶著「彰化隊」沿著花壇、鹿港和彰化市掃街拜票，沿途支持者熱情揮手，黃秀芳也再臉書粉絲頁發布「黃秀芳縣長候選人給公務員同仁的一封信」，強調上任後會給公務員團隊更大的空間，一起為彰化創造更好的明天，彰化縣長王惠美感謝打拚公務員，表示未來4年願意繼續與大家共同努力。

黃秀芳上午冒雨率「彰化隊」在花壇鄉站路口及花壇公有零售市場拜票，與鄉親熱烈互動，隨後與花壇鄉長候選人葉繼元及縣議員候選人莊陞漢等人穿上雨衣站上戰車，在花壇鄉車隊掃街，向鄉親揮手拜票。

黃秀芳表示，有風有雨，是生活中一部分，縣府是「有機體」，擔任領導「縣長」不能只是板臉當酷暑艷陽，而是需給予縣政團隊空間，隨著不同任務充分授權，發揮更好的行政效率。

國民黨彰化縣長王惠美到漁市拜票。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

黃秀芳說，拜票過程很多公務人員告訴她，現在工作不快樂，不被信任，她要告訴所有公務員同仁，完全理解心情，因自己另一半就是公務員，公務員可以發揮最大的專業，也需要最大的信任。

黃秀芳給「黃秀芳縣長候選人給公務員同仁的一封信」承諾上任會「用人唯才、鼓勵創新」、「充分授權、尊重同仁」、「依法行政、維護尊嚴」，不會讓公務人員受委屈，未來也要和縣府團隊一起努力，迎接建縣300年的榮光。

彰化縣政府表示，縣府內部人事制度，均秉持公平、公正、公開的原則遴選拔擢人才，給所有同仁們更好升遷條件，責付縣府人事處建立縣府人才庫的培訓，循序漸進地栽培人才，充分支持公務員專業。縣長四年來政績，是縣府團隊共同打拚努力，榮辱與共，為彰化注入新的動力。

彰化縣長王惠美表示，上任後發現政務繁雜且百廢待舉的政務這麼多，縣府打拚同仁，必須為公事加班、犧牲家庭時光，深感抱歉，如這次防疫，共同投入，做到了全國最好，一再感謝所有公務同仁的付出與奉獻，縣府所有的員工都是最棒的！未來的四年願意繼續與大家共同努力。