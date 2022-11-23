疫情趨於常態化，內需消費回復正常。根據經濟部10月零售與餐飲營業額統計，各繳出3807億、769億，都是歷年同月新高。不過前者年增2.1％，增幅是8個月來最小，持續走平。後者餐飲年增13.8％，卻優於預期，顯示民眾已經習慣與病毒共存，放心吃飯聚餐。

今年零售業最強成長是在6月，主要是去年疫情三級警戒重擊消費，基期太低，當月反彈22.5％，之後就逐月走低，10月小增2.1％，是今年2月年節之後最低，曲線漸平。

反之，餐飲業原預期年增7％，實際為13.8％，優於預期，經濟部統計處副處長黃偉傑說：「主要是餐館業表現比當時估的好，可見民眾現在真的與病毒共存，放心出來吃飯聚餐。」，所以餐館業績增加13.5％，比預估好。其他飲料店業增11.7％、外燴及團膳承包業受惠邊境管制放寬，也增27％，表現不錯。

零售業個別通路部份，因疫情常態化消費人潮回流，加上部分進口車到港及週年慶等活動，使汽機車零售業成長1成、布疋及服飾品零售業年增4.7％。只是綜合商品業部分，像是百貨公司、超市、超商都近乎持平，甚至量販店營業額還倒退4.7％。

黃偉傑解釋，量販店負成長，乃至百貨公司在有周年慶下還持平，都跟去年10月政府推出五倍券，帶動業績有關，今年並無相關活動。

值得一提的是過去疫情居家，動輒3成增長的電子購物及郵購業，10月增幅已縮小為8.2％，隨著疫情趨緩，黃偉傑認為從過去高度成長走向緩慢成長，是正常現象。

展望11月，統計處看零售業年增為–1％到2％之間，餐飲業為13.3％至16.3％，也就是零售業走向更持平，餐飲則仍看好。黃偉傑表示，去年10月是五倍券上路，百貨配合五倍券方案活動多在10到11月，今年沒有會受影響，只是本月也有雙11購物節活動，一來一回預估持平。

同樣今年沒有五倍券，為何餐飲業就持續看好？黃偉傑說，從餐飲11月動向指數大於50來看，預期是看好。為何如此，餐館業、宴會型餐廳解釋是疫情趨緩，有人補辦婚宴、聚餐活動關係。至於10月入境免隔離，外客進來帶動消費效益是否浮現？他則說有去調查精品業，但業者說適逢周年慶，還很難判斷。