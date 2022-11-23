大陸央視新聞23日報導，河南省安陽市凱信達商貿有限公司廠房21日16時許，發生一起特別重大火災事故，造成38人死亡、2人受傷。根據大陸國家有關法律法規規定，國務院決定成立調查組，由應急管理部牽頭，公安部、全國總工會、河南省人民政府等相關方面參加，對河南安陽市凱信達商貿有限公司「11．21」特別重大火災事故進行調查。

11月23日下午，國務院河南安陽市凱信達商貿有限公司「11．21」特別重大火災事故調查組在安陽召開第一次全體會議。大陸國務院調查組組長、應急管理部副部長宋元明對調查工作提出具體要求。

會議強調，事故調查工作要按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四不放過」的原則，盡快查明事故原因，客觀精準認定責任，實事求是提出處理建議，依法嚴肅追究責任。

同時，推動地方政府認真吸取事故教訓，舉一反三深化整治，嚴格落實責任，有效防範化解重大風險，堅決遏止重特大事故。