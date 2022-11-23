摩根大通中國首席經濟學家朱海斌在中國經濟國際研討會上表示，房地產活動指數自去年下半年起一直下跌，對今年中國經濟造成的下行壓力很大，根據以往經驗，在政府政策調整後，房地產活動指數通常會在約9個月後回升，不過自去年調整政策後，至今仍未見好轉，令市場擔心行業下行原因是源於結構性，而非受周期性調整影響。

他指出，現在經過劇烈調整後，市場預計已回到基本水平，偏向符合實際有效需求逐年下降，因此現時行業的調整不是簡單周期性，而是更加深遠的結構性調整。

朱海斌認為，中國監管當局對房地產市場的系統性風險估計不足，曾多次提到房地產行業下行，對銀行體系造成的壓力可控，但他認為，房地產在中國的系統性地位影響遠遠超出整個銀行體系，如果僅僅關注銀行體系壓力測試，得出的結論或會比較片面，所以不僅考慮銀行體系，還要考慮宏觀影響，預計房地產市場大幅下行和對經濟所帶來的衝擊估計在2個百分點以上。