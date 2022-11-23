王宥忻日前赴新加坡度假，身穿比基尼大秀好身材。（圖／財富女神有限公司提供）

「財富女神」王宥忻日前攜萌寵羊駝「麥可」在台北西湖商圈開箱人氣美食，吸引許多民眾圍觀，帶動熱鬧人潮。她時常在社群分享財商思維，同時用心打造TikTok萌獸麥可頻道，目前已累積3500萬點擊流量，其中一部影片麥可被嚇到的影片，點閱率逾350萬次，大秀高人氣。

樂於與粉絲、網友互動的她表示，現今自媒體的時代，除了經營個人品牌，還要讓顧客記住自己，才能吸引更多人，有人潮自然就會帶動錢潮，她日前在現場和商家分享經營社群媒體成功的秘訣，「就是要研究數據持續不斷作調整，針對點閱高的影片去研究為什麼有高點閱，常常開直播與粉絲互動增加黏著度。」

王宥忻日前與老公享受度假時光，身穿比基尼秀出好身材。（圖／財富女神有限公司提供）

她與老公先前赴新加坡工作兼度假，開心享受當地飯店的泳池美景，更換上性感比基尼，展現好身材，她感性說，在11年前結婚時正忙拚事業，沒時間安排蜜月旅行，如今事業成績亮眼，2人現在每年都可以安排蜜月之旅，讓婚姻、感情保鮮，更分享她在婚姻中的名言，「大老婆走小三的路，讓小三無路可走」。

她更呼籲人妻們要開始反思，「男人也需要主動的愛，多多讚揚另一半、把心思放在老公身上，男生是視覺動物，女生要多花時間妝扮自己跟充實學習，除了自己看了賞心悅目之外，也會和另一半感情持續增溫。」