法籍男星法比歐2010年以交換生的身分來台，後決定定居台灣發展，他2014年成為談話性節目《2分之一強》的嘉賓，帥氣形象立刻吸引一票粉絲，近年他往戲劇發展，在台劇《斯卡羅》扮演重要角色，而他2020年向台灣籍女友求婚，正式成為台灣女婿。法比歐今年7月宣布妻子懷孕喜訊，日前妻子已經生下女兒，他也分享東、西方生小孩的差異，慶幸能住台灣的言論讓許多網友贊同。

法比歐初為人父，坦言「感覺好像還在做夢。還是覺得好不真實！每次當我抱著她時候，每次當她看著我的時候，會突然覺得整個宇宙都停止運轉，覺得當時的自己好渺小，好脆弱，好激動」，他透露為了女兒會更想努力工作，成為女兒的榜樣，身為台灣女婿的他感謝能住在台灣，因為法國沒有「坐月子」，這次他陪著老婆一起體驗，直呼「這裡（台灣）提供了非常優質的醫療服務。從一路的產前檢查到寶寶出生的醫院，再到現在的月子中心，從新手爸爸的角度來看，因為有這些醫療支援，讓我覺得非常有安全感，頓時間讓我覺得壓力沒有那麼的大」。

法比歐說他和妻子有好幾次找不出寶寶哭鬧不停的原因，幸好在月子中心獲得幫助，認為是一個很好的提前訓練，並曬出與女兒的合照，法比歐在照片中身材依舊完美，可以清楚看見人魚線，對於法比歐的分享網友們也回應：「回家後可怕的日子開始了，把寶貝當做甜蜜的負擔」、「西方人生產完3天就會被"趕出"醫院，也讓我們覺得很神奇！」、「加油！新手爸媽」。