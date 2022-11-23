桃園市議員候選人凌濤近日猛轟桃園市長候選人鄭文燦涉嫌護航八德農地炒地皮，鄭文燦對此提告。民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，鄭文燦有提告的權利，不過鄭文燦2017年至2021年間賣了9萬多坪公有土地，造成公有地旁建地飆漲，助漲房價炒作。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，市地重劃抵費地的標售，必須依照相關的程序進行，一方面要歸墊開發成本，二方面挹注市庫支持財政，賴香伶應該不會連這個都不知道才對，市長更不可能從中獲利，這樣的指控有失格調。而房價上漲的主因，為通膨、工料雙漲與抵費地標售並無直接關聯，不應該做這樣的錯誤連結。

賴香伶除了批鄭文燦大賣公有地助漲房價外，她也提到，鄭文燦也應該跟市民報告，任內社會住宅數字？市有地一直賣，到底過程中有沒有取得個人私利？公益性在哪裡？這些都應該跟法院、市民說清楚講明白。

此外賴香伶到桃園市八德區與市議員候選人趙宏勳掃街催票，賴香伶說，八德很多新住民、也是新桃園人，一定可以看到這次選舉過程，即使剩72小時，藍綠陣營告來告去，如果指控方沒有拿出一刀斃命的證據，顯然就是拖過最後時間。賴香伶提到，雙方過去在桃園執政互相攻訐的手法、選舉操作的刻痕，其實大家看在眼裡。她呼籲，如果沒有選擇就罷了，但是還是有新的選擇，就是代表民眾黨的賴香伶。

賴香伶強調，在這半年多來，呼籲年輕選民這次不需要含淚投藍投綠，也希望中間選這次支持新政治力量，不要讓藍綠用以前的選舉策略用基本盤對決，所以期待在八德跟無黨籍議員一起，讓新的選擇跟政治理念在投票時投給新的希望，所以投給她或投給民眾黨或無黨籍議員，就是投給自己，跟桃園改變的機會。

賴香伶又說，最後的時間不放棄任何催票跟市民的接觸，所以到選前的25日晚上9時50分前，都會以一步一腳印的認真負責的態度。而兩陣營如果也只用原來的選戰模式，用基本盤對決、用扯爛汙的方式，會造成很多人不願投票，失去對政治的熱情跟期待感。希望大家慎選有理想有願景沒有負擔的候選人，所以希望大家拿出熱情26日一定要出來投票，讓桃園不一樣，桃園的翻轉要靠中間力量跟年輕人世代。

詹賀舜說，有關社會住宅部分，升格前桃園市沒有任何社宅規畫，輸給其他各都，但鄭文燦上任後，編列了超過40億元的住宅發展基金，也把重劃土地提供作為社會住宅基地，桃園的社宅計畫才啟動。依照住盟的年度評比，進度比例是六都第3名，僅次於台北與台中。

此外桃園截至今年底總共約有4000戶完工，現在中路一號、中路二號、中路三號、中路四號、八德一號、八德二號、蘆竹一號、蘆竹二號、中壢一號、八德三號、平鎮一號等社宅皆已完工。市府第一階段預計推出31處社宅，第二階段則透過都計變更回饋、都更分回及農水署合作興辦等多元取得方式，預計規畫59處社會住宅，合計將陸續興建約15000 戶。