從馬來西亞來台發展的才女歌手盧苑儀，昨(22日)透露上週起走進住家1樓的大門，就聞到一股非常不舒服的腐臭味，讓她在心中納悶：「有小動物飛進來死掉了？」，而且味道一天比一天濃，尤其昨晚臭味更讓她形容：「今晚不用睡了」，不料等房東釐清真相，竟被告知是有老人家去世，直呼當下的心情非常複雜。

盧苑儀來台發展近10年，擁有個性強烈、極具爆發力的歌聲，這些年來唱過不少影視作品的插曲，包括《狼殿下》、《寒單》、《小時代》、《月老》等，唱功備受業界肯定，她也常在IG獻唱和分享生活，沒想到，近日她在限動透露住處有老人去世，還是房東一間間敲門才發現，目前已請警方介入。

盧苑儀家中因有老人在家中死掉，卻無人發現引來警察調查。(圖/盧苑儀 IG)

盧苑儀表示，之所以會察覺異常，是因為聞到住家1樓有臭味，甚至蔓延到整棟樓，起初以為是1樓鄰居的寵物飼料或糞便放太久，但對方一直未產生過類似的問題；於是，她也猜測或許是飛進來的小動物出不去死掉，但她又未發現任何異物，最後決定通知房東，期盼找出真正的原因，「不然我今晚不用睡了」。

盧苑儀替老人家離世感到哀痛，並真心希望對方能得到安息。(圖/盧苑儀 IG)

結果，盧苑儀昨(22日)晚才得知有位老人家離開人世，在IG寫下震撼心情：「我只希望終於能得到幫助的他/她，可以安心平靜地回到天堂去，不再一個人」，並向粉絲喊話讓老人在另一個世界獲得幸福「讓我們一起低頭為這位老人家默禱，May he/she rest in peace(願他安息)，現在心情非常複雜」，令人看得十分鼻酸。