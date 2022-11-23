桃園市環保局與行政院環保署23日在虎頭山創新園區舉行「導入智能化遠端監控環境清運車輛管理平台及自動化駕駛環境清潔車輛」技術研討交流會。(蔡依珍攝)

清潔隊員收垃圾工作險象環生，中央和地方都希望引進科技輔助，環保署試辦在垃圾車後斗站立區導入智能化（AI）偵測，車速大於15公里就警示，已在桃園市的3台垃圾車上試辦搭載科技輔助裝置，未來可望全面推廣，降低職災風險。

桃園市環保局與行政院環保署23日在虎頭山創新園區舉行「導入智能化遠端監控環境清運車輛管理平台及自動化駕駛環境清潔車輛」技術研討交流會。(蔡依珍攝)

桃園市環保局與行政院環保署23日在虎頭山創新園區舉行「導入智能化遠端監控環境清運車輛管理平台及自動化駕駛環境清潔車輛」技術研討交流會。

桃園市環保局與行政院環保署23日在虎頭山創新園區舉行「導入智能化遠端監控環境清運車輛管理平台及自動化駕駛環境清潔車輛」技術研討交流會。(蔡依珍攝)

環保署為了推動環保清運車輛車聯網系統智慧化，與桃園市環保局合作，針對垃圾車、資收車及廚餘車等重點環保車輛，配備多項科技輔助裝置，包含在車內安裝駕駛輔助系統、駕駛偵測系統、車輛診斷器、車聯網主機及監看輔助系統，可以讓管理者在後端完整掌握車輛的即時運行狀態。

桃園市環保局與行政院環保署23日在虎頭山創新園區舉行「導入智能化遠端監控環境清運車輛管理平台及自動化駕駛環境清潔車輛」技術研討交流會。(蔡依珍攝)

車外更特別安裝360度環景系統及盲區偵測系統，可透過影像和雷達感應設備，偵測垃圾車後斗是否有站人，主動辨識清潔人員位置，再藉由物聯網將偵測結果回傳至遠端監控平台，若平台同時判斷車速大於15公里，就會即時發出警示給司機，達到後斗勤務安全警示作用，提升清潔人員值勤作業安全與效率。

桃園市環保局與行政院環保署23日在虎頭山創新園區舉行「導入智能化遠端監控環境清運車輛管理平台及自動化駕駛環境清潔車輛」技術研討交流會。(蔡依珍攝)

環保局表示，環保署開發環保車輛遠端監控管理平台，可以將環境清運車輛GPS軌跡及相關行車安全科技監控即時資訊等資料標準化，即時回傳及監控資訊，掌握所有值勤中的車速動態、車況監控、司機出勤、事件告警及影像，也能延伸司機安全駕駛行為分析及各項數據圖表。

環保局指出，一套設備約16萬元，目前楊梅區垃圾車、桃園區廚餘車和資收車各試辦1台，試辦成效良好，期待未來擴及全市約1100台環境清運車輛，實踐智慧科技落實於環境清潔維護工作的願景。