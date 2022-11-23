昱厚（6709）23日公告，自主開發的鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC在印尼執行二／三期人體臨床試驗，已成功收治首位病患，目標明年第二季完成收案。

該試驗為一項隨機分組、安慰劑對照試驗，今年8月初獲印尼食品藥品監督管理局（BPOM）核准執行，預計在三個臨床試驗中心招收180位的輕、中症新冠肺炎病患。該試驗設計分為20微克（μg）、40微克，以及安慰劑等三個組別，於鼻腔內進行三次給藥，並進行約一個月的觀察，以評估安全性、耐受性及潛在療效。

昱厚表示，與新冠病毒共存已是必然趨勢，但現有的疫苗、治療藥物等均未能有效保護上呼吸道且存在使用上的限制，加上新冠病毒變異快速有極強的傳染力，市場仍迫切需要新的治療選項。

目前已有多個國內外研究指出，黏膜免疫具有治療或預防新冠病毒傳播的潛力，而昱厚在呼吸道免疫及鼻腔給藥領域發展多年，有多項鼻噴藥物已完成臨床二期，其機制主要利用核心技術在呼吸道黏膜建立起免疫防禦，藉此保護未受感染的健康細胞。昱厚指出，這種作用機制屬廣效特性，不會因為病毒突變而失去效果，目前市面上尚無類似作用機轉的新冠治療產品，公司將加速推進AD17002-SC的二／三期臨床試驗，爭取藥物早日上市。

印尼擁有2.7億人口，不僅是東協最大經濟體，且因穆斯林人口占比達八成，更是進軍中東等伊斯蘭市場的前哨站。疫情爆發以來，印尼政府積極規劃並投入防疫與醫療資源，展現在國際健康醫療上嶄露頭角的決心，此次臨床試驗由印尼經濟統籌部協助，統合包含雅加達亞運村防疫醫院等醫療院所共同執行，期望能加速藥物的開發上市，儘早投入醫療使用以控制疫情，未來更將搶進東協市場，擴大爭取18億人口的伊斯蘭商機。