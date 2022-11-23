創億資本23日表示，繼9月中與設立於美國加州的精準癌症新藥公司冠科美博（Apollomics）簽署購併協議後，已經正式向美國證券交易委員會（SEC）提出申請反向購併申請（reverse merger)，若順利通過，2023年第一季將在Nasdaq完成流程，並以股票代碼「APLM」掛牌上市，台灣首宗以SPAC模式掛牌的公司。

創億表示，最近幾年國外俗稱「空白支票公司」（Blank Check Company）的「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，以下簡稱SPAC）盛行，它是美國資本市場的特有融資工具。

與一般先成立公司再進行首次公開發行（IPO）的模式不同的是，SPAC是先以收購公司主體在納斯達克或紐約證交所IPO掛牌募資，再尋求合適的投資標的公司，進行股權購併。在成功找到購併標的並簽署協議後，將進行反向併購，經向美國SEC申請核准後，標的公司即可利用原SPAC上市公司完成反向併購掛牌上市。

創億資本由陳奕魁、陳鴻榮、鍾裕民等三位合夥人創立，主要資金來自電子與傳產等企業主與企業投資（CVC），類型「長青基金」（Evergreen Fund），也就是沒有募集期限，不斷尋找新創公司注資，獲利了結後，再尋找新標的投資的永續基金。目前已陸續投資北極星、藥華、免疫功坊、台康、逸達等多家生技公司。

首開SPAC的商業模式（business model）的創億資本，於2021年7月宣布募集超過700萬美元，赴美成立SPAC公司Jade Mountain Acquisition Corp.（代碼JAMCU），並於2021年10月成功募集1.03億美元資金在納斯達克掛牌（隨後更名為Maxpro Capital Acquisition Corp.），尋找生技與科技產業的投資標的，鎖定新藥、醫材、大數據與金融科技等領域的新創公司，透過SPAC的管道掛牌上市。

Maxoro Capital的SPAC創始團隊成員，包括執行長／董事長陳鴻榮、財務長／董事高渭川，以及策略長的宋雲峰。陳鴻榮是創億資本合夥人，曾在知名美國免疫醫療生技公司新基（Celgene）擔任資深首席科學家，回台後曾任宣捷生技副總經理與心悅生醫代理營運長。財務長高渭川則是會計師，曾擔任台灣安侯建業（KPMG）執行董事。策略長宋雲峰則出身華爾街投行高盛證券，曾參與台積電在美發行ADR（美國存託憑證），並曾任職中華電信投資長。獨立董事包括創億資本創辦人陳奕魁，另有前櫃買中心董事長吳壽山與前美國勤業眾信（Deloitte）行銷傳播長Noha Georges。

根據美國SEC規定，SPAC掛牌成立後，若未能在公開說明書規範之12至24個月期限內完成合併，股東可投票決議支付展延費用延長購併期限；否則就必須解散，並將公司持有的資產清算後，返還股東。

冠科美博旗下已經有9個從早期開發到臨床三期的產品線，包括小分子標靶藥物以及生物製劑等新藥。進度最快的是小分子標靶藥物Vebreltinib（APL-101），已經完成美國FDA以c-MET失調引起的非小細胞肺癌（NSCLＣ）與多種實體腫瘤的二期臨床試驗並取得孤兒藥資格，團隊估計，可在2023年後，經由加速審批（Accelerated Approval）方式申請在美取證上市。取得此藥物授權的中國授權方北京普潤澳，已在今（2022）年9月，取得中國大陸的優先審批資格，可望在明年取得上市許可（NDA）。

另一個授權引進在中國地區開發的主力產品uproleselan（APL-106）已得到突破性療法資格，目前正在中國進行急性白血病（AML）三期臨床試驗；美國授權夥伴Glycomimetics的三期試驗也已接近完成。