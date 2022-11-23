在俄烏戰火及後續制裁影響下，歐洲國家陷入能源危機，冬季供暖成頭號隱憂。隨著進入冬天，比預期更暖和的氣候，以及充足的天然氣儲備，歐洲可能不僅能度過今年的危機，甚至明年的供應壓力也有所舒緩。

綜合外媒報導，就能源動盪來說，大宗商品貿易商托克（Trafigura）執行長魏爾（Weir）周三（23日）在新加坡舉行的大宗商品亞洲峰會上表示，歐洲在極力減少對俄依賴的表現上做得不錯，並預期因為今年冬天特別暖和，且天然氣儲備充足，今冬的能源危機能夠成功度過。

魏爾說，若氣候正常，俄天然氣持續經由烏克蘭供應，歐洲今冬天然氣庫存可能減少約三分之二。他補充，這代表歐洲不僅能安然度過今年的冬天，還有充足的能源以緩解明年緊繃的需求。

魏爾指出，如此一來，歐洲未來可能不會遇到太大的問題。自10月以來，西北歐特別暖和的天氣，導致天然氣價格自夏季創紀錄的水準大幅回落。

只不過，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）指控烏克截斷運往摩爾多瓦的天然氣，威脅要從下周起，削減經由烏克蘭像歐洲出口的管線。