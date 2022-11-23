苗栗縣竹南國小新建綜合活動中心，23日由苗栗縣長徐耀昌主持啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南國小新建綜合活動中心，23日由苗栗縣長徐耀昌主持啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南國小新建綜合活動中心，23日由苗栗縣長徐耀昌主持啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮最老牌的竹南國小，舊有活動中心超過40年，經縣府及立委陳超明協助向教育部爭取經費拆除重建，23日由苗栗縣長徐耀昌、陳超明等主持完工啟用儀式，未來將提供學生全新教學、運動場所，解決學校教室不足問題，更提供安全舒適的室內活動空間，徐耀昌期待孩子們在嶄新的場域運動強身，全方位多元發展，提升競爭力。

竹南國小舊有活動中心啟用已近40年，苗栗縣長徐耀昌責成縣府團隊協助學校爭取拆除重建工程，並在立法委員陳超明等協助奔走爭取，終獲教育部核定納入老舊校舍整建計畫，核定總經費1億4810萬餘元，並於23日舉行啟用典禮。

綜合活動中心歷經3年半時間終於完工落成，以「健康、活潑」建築意象，期望以「做人有品德、做事有品質、生活有品味」校風，讓校園永續發展，以折板曲線塑造充滿現代感的活潑意象，符合融入式校園景觀、開放式社區校園，提供全校64班1681位學生的教學活動和體育訓練空間不足的現況。

竹南國小新綜合活動中心建築為地下1層、地上4層，包括地下室防空避難室兼可容納13輛車的停車空間、1樓活動中心及專科教室、2樓規劃10間專科教室、展演舞台、教師辦公室及體育器材室等使用空間，3樓則有300坪的球場，可容納6面羽球場將可辦理全國、全縣賽事，適合舉辦各類校園活動。

苗栗縣長徐耀昌表示，竹南國小近年陸續完成A棟、D棟、E棟教學大樓與本次落成的綜合活動中心等新校舍，縣府並補助學校800萬元替綜合活動中心裝置新的冷氣系統設置，協和基金會董事長林光清及廣源公司董事長謝廣源，更是分別捐贈150萬元、120萬元，充實多項教學設施設備，期盼嶄新的學習空間，促進師生創造多元學習與運動發展。