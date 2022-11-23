民進黨雲林縣長候選人劉建國（左二）北港牛墟拜票，提出大北港地區發展政見。（張朝欣攝）

雲林縣長選舉，國民黨雲林縣長候選人張麗善23日將重點放在土庫鎮老家，先從順安宮出發車隊掃街，再前往順天宮徒步拜票，希望凝聚老家最支持她的鄉親們。民進黨雲林縣長候選人劉建國則到北港鎮北港牛墟拜票，提出北港、口湖、水林3鄉鎮的大北港地區發展政見。

張麗善23日先前往斗六市菜市場拜票，再回到土庫老家，以地方信仰中心順安宮與順天宮為據點，展開車隊與徒步掃街，沿途受到鄉親們熱情相迎，高喊「張麗善當選」、「連任為雲林再拚4年」、「雲林要加速前進」，張麗善一一與支持者握手，感謝大家的全力相挺。

張麗善表示，再過幾天就要投票了，這2個月來她跑遍全縣20鄉鎮市，感受到大家對她的肯定與鼓勵，她上任後已成功讓雲林上場，全台各地愈來愈多人知道雲林的美與好，未來她要讓雲林加速前進與國際接軌，不管在觀光、農業、就業、文化上，都要不斷進步。

張麗善說，選前最後幾天，她會持續各地拜票，與鄉親近距離接觸，深刻感受大家的需求，把大家的心聲匯整起來，作為日後施政的重要依據與目標，與大家共同攜手前進，打造雲林縣成為最宜居、幸福的城市。

劉建國23日先前往口湖鄉、水林鄉市場拜票，再到北港牛墟，他指出，將推動「雙技農業」，讓農業結合科技與生技，在北港糖廠設置「雲林農業創新加值園區」，活化糖廠同時協助農產加值。另外也要活化北港轉運站來運轉北港，與朝天宮媽祖廟舊都心成為雙核心，帶動北港大發展。

劉建國提到，大北港地區包括北港、口湖、水林3鄉鎮，北港朝天宮每年吸引6、700萬參訪人次，他要讓香客變遊客，聯結口湖、水林特色景點與產業，讓大北港地區多元永續發展。