韓國自製的反飛彈系統L-SAM 完成了攔截測試，該系統是韓國重要的「分層飛彈防禦盾」的關鍵之一，韓國軍方表示，因應來自北韓持續頻繁的飛彈威脅，L-SAM就顯得相當重要。

韓聯社報導，韓國防空反導防禦系統 (KAMD)由多種攔截系統組成，包括美國提供的終端高空區域防禦系統「薩德」(THAAD)，攔截150~200公里高度的目標，接下來是由愛國者2型(PAC-2)的中層防禦，攔截25公里的空域內目標，愛國者3型組成的低層防禦，攔截15公里的目標。

S. Korea succeeds in L-SAM missile intercepting test: military

除此以外，韓國也積極研發自製的反導防空系統，先是KM-SAM「中程防空飛彈」，代號天弓。它的射高20公里，射程40公里，進階的就是L-SAM，即「遠程防空飛彈」，可擊落50~60公里高度的彈道飛彈。

韓國國防發展局 (ADD) 計劃在 2024年完成L-SAM開發，於 2026年開始量產，期望在2027年部署。

國防官員說，今年2月成功進行了L-SAM的飛行試驗，最近的 L-SAM完成初步的攔截飛彈試驗，也取得成功。