冬天來了，民眾開始燉煮湯品保養身體，醫師表示，排骨湯、四神湯等可讓人暖身，而湯品常見的山藥具備抗氧化抗發炎、穩定血糖、降血壓3大功效，有助身體健康，除了煮湯也適合煮粥，建議民眾多食用，以增進身體健康。

婦產科醫師張瑜芹在其臉書上表示，山藥的健康功效多，主要有3大項，第一為抗氧化、抗發炎，因為山藥的黏液富含黏質多醣體、薯蕷皂素等抗氧化營養素，也因可抗發炎，對於胃腸道潰瘍有預防效果。

其次可減緩血糖升高速度。張瑜芹表示，山藥的黏液會包覆腸道內的食物，使糖分緩慢吸收，如此一來，飯後 血糖比較不會急劇上升，同時可以避免胰島素分泌過剩，使血糖得到較好調控。

她並表示，山藥能有效降血壓，這是因為山藥富含鉀離子，能幫助心血管的健康，降低高血壓等心血管疾病的風險。

至於坊間流傳山藥有雌激素，可能會養大子宮肌瘤，張瑜芹表示，目前並無大型臨床研究指出原型食物的植物性荷爾蒙對人體會產生影響，所以適量食用山藥並無此疑慮。