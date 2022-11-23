高雄市左楠選區議員候選人公辦政見發表會23日登場，民進黨高市議員候選人黃偵琳除了提出交通、教育、觀光、性別平權等政見，並於最後結論階段突然語帶哽咽表示，新人沒有紅利，只能加倍努力，懇託選民將關鍵1票投給新人。

黃偵琳發表政見時，回顧4年前雖然未能通過黨內初選，但續留故鄉，擔任立委劉世芳服務處執行長，勤跑學校爭取經費，改善學習環境，她也列舉協助爭取的相關政績，包括新台17線、廣昌滯洪池、後勁溪整治、左營大路與華夏路人行道改善、楠梓文中足球場、改善楠梓百慕達標誌、都會公園增設共融遊具等等。

黃偵琳指出，由於高雄市長陳其邁大力推動「半導體科技S廊帶」，而左楠就位在中心點，若台積電進駐後，左楠將形成完整的半導體上中下游產業鏈，有機會成為世界級的高科技產業聚落，所以主張每位候選人，都應該把監督市府各局處，協助台積電順利建廠、確保如期投入量產，列為最重要的政見。

此外，黃偵琳還提出交通、教育、觀光、都市景觀、性別平權以及公園增設共融遊具等具體政見。黃偵琳認為，左楠從過去煉油廠的煙囪、加工區勞力密集的外銷產業，華麗變身成為高科技產業城，相關配套都要完整，台積電跟日月光都會在左楠，2間世界第1的公司落腳在這裡，市議員除了路平燈亮水溝通之外，格局與視野應該要提升，才能協助陳其邁將左楠邁向國際。

在結論階段，黃偵琳突哽咽感性表示，新人沒有紅利，只能靠加倍努力，才能爭取到民眾支持。懇託左楠地區的選民，能將關鍵1票投給新人，也讓陳其邁順利再拚4年，帶領左楠起飛。