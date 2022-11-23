美股科技股領漲，台股23日開高收紅，外資仍維持小幅買超且進出不明顯，新台幣先升後貶，終場收在31.218元兌1美元，為近二周新低，貶值0.5分，已連續六個交易日跌勢，總成交量13.4億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）即將公布11月利率會議紀錄，金融市場相對觀望，但因財報又有好消息的激勵，且美債殖利率回落，美股再由科技股發動攻勢，四大指數全部大漲，台股也跟著衝，卻因接續買盤力道不足，最後只上漲66點至14,608點，及外資小幅買超台股21億元，帶動新台幣走升，盤中最高來到31.13元。

外匯交易員認為，Fed官員近來發言有鷹有鴿，金融市場頓失方向，觀望氣氛偏濃，外資操作上相對保守，反應在新台幣近二個交易日都是先升後貶，主要是央行進場調節，先前大量拋匯後回補美元，短線靜待Fed會議紀錄出爐，提供股匯市進一步的指引。