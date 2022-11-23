國民黨桃園市議員候選人凌濤近日猛攻桃園市長鄭文燦炒地皮議題，鄭文燦也對凌濤等人提告。媒體人黃揚明今(23日)在《大新聞大爆卦》節目指出，當年高鐵站原本要設在八德，後來定案在青埔，改變了兩區民眾的生活環境，有人傳聞把此事連結到當時專門做都市計畫土地變更的劉邦友，所以桃園市議員詹江村及凌濤等人打的議題如果觸及到利益核心，絕對是冒著生命危險在爆料。

「最近這一波啦，你必須要講凌濤有guts！」黃揚明表示，其實從之前村長的爆料到這一連串，當然桃園有一股看不下去的力量，但是村長每次寫臉書，沒有地方媒體會報導，都被封殺，為什麼？不理會就是不理會啊。行政院長蘇貞昌小女兒蘇巧純那個轉包案，村長直播也講了，臉書也發了，地方媒體不寫就是不寫，一直跑到國民黨中央，台北的記者寫才曝光，最後上頭版新聞，還在國會殿堂質詢蘇貞昌。

黃揚明說，在桃園那是一個平行宇宙，有黑洞，爆料全部進黑洞，因為沒有人可以修理鄭文燦。所以凌濤有guts，他說爆料完還要去申請警方保護，因為這個確實可能會有(狀況)。「我講一個以前的故事」，在桃園很多人講最有名的叫劉邦友血案，傳最盛的一個原因：一開始高鐵設站是要設在八德，民國83~84年的時候，房仲每天打電話到你家，請問你們有沒有房子要賣？本來1坪不到10萬元的，那時候炒到1坪20萬元。

「那個時候的劉邦友就是專門在做都市計畫土地變更。」黃揚明指出，那時據說有大量的金主到八德買地，最後是交通部定案在青埔，於是八德那些買地的人全部套牢，「(我)有鄰居20幾萬的時候，把房子賣了，到台北買房子，人生從此翻轉」，可是那年你沒有賣，一個計劃變更，全部打回原形！

黃揚明強調，那你就知道都市計畫變更可以改變什麼？可以改變一個都市、一個區域的人的生活環境。後來就變成這20年來都在炒青埔這塊地，八德是直到最近終於有捷運綠線開始要鋪設，八德重劃區那一塊才開始(有起色)。當初因為一個地目變更的利益糾紛，(傳聞)連結到是縣長被幹掉，所以凌濤爆這個料是很危險的，因為一旦牽扯到所謂利益核心，地方沒有在看哪個黨、你背後是誰，修理掉就是修理掉，「絕對是冒著生命危險！」