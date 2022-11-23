2022卡達世界盃在各式各樣的爭議下揭開序幕，不過四年一度盛大賽事仍澆不熄足球迷的熱情。近日爆出官方造假數據，公布上座率遠超過體育館實際承載量，開賽才3天，統計8大場館容納人數竟成長了12%，外媒形容此現象「宛如變魔術一樣」，並分析3大可能原因。

時隔20年第2度在亞州舉行的世界盃，此前主辦國卡達馬不停蹄建造7座全新場館，包括阿爾拜特體育場(Al Bayt Stadium)、盧塞爾體育場(Lusail Stadium)、阿爾賈努布體育場(Al-Janoub Stadium)、賴揚體育場體育場(Ahmad Bin Ali Stadium)、阿爾圖馬馬體育場(Al Thumama Stadium)、974球場(Stadium 974)、教育城體育場(Education City Stadium) ，並將46年前打造的哈里發國際體育場(Khalifa International Stadium)大翻修，各國會在這8大場館展開廝殺。

據《衛報》（The Guardian）22日報導，位於豪爾市（Al Khor City）的阿爾拜特體育場(Al Bayt Stadium)從原定可容納6萬人，攀升至官方所公布的68,895人，毫無來由的多了8千多人；而容量最大的盧塞爾體育場(Lusail Stadium)同樣從8萬人暴增至88,966人，場場超載引發外界質疑。

內部消息人士聲稱，最初公布的數字是足聯(FIFA)對每個場館最低容納數量的要求，賽事開打後，官方發現媒體朋友、贊助商等座位數低於預期，才會發生超載的情況；卡達世界盃官網周二也公布合計容納人數，從38萬增加至42萬6221人。

不過灌水疑雲仍是謎，從現場轉播畫面來看明顯發現許多空位，並不像官方所公佈每場皆多出千人；第一種合理解釋可能是持票人沒有出現，尤其是荷蘭對上塞內加爾那場，前2最貴座位席相當冷清，意味著贊助商或貴賓選擇不進場觀球。

其二，可能是觀眾買了未授權的票，衛報採訪到一名卡達球迷表示，他手上現有20張門票，都是透過2個獨立的足聯帳號購買，雖然這作法未經許可，但他身邊的朋友都這麼做，而遠在其他國家的球迷最後選擇不來了。

第三種狀況是，實體售票系統賣了「已退回」或「售罄」的門票，像是人們可以在西灣的某地鐵站隨時購票，但系統似乎無法即時更新，導致實際票數與螢幕上顯示的產生落差。