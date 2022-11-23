買房成家是許多人的夢想，但高房價卻讓人望之卻步。日前一名房仲分享桃園488萬元的待售屋，只要花套房的價格就能輕鬆入住三房，不過這間房子曾有人輕生，房仲特別註明，晚間11點不帶人看房。貼文曝光後，引發熱議，甚至有網友看了照片驚呼：「祂在衣櫃左邊」。

李姓房仲在臉書社團《我是凶宅！》分享一間位於桃園的待售屋照片，表示屋齡約40年，有3房3衛，開價488萬元，雖然是曾有人輕生的事故屋，但能用「套房價格買到三房」，且房仲強調：「已經處理完」。

李姓房仲表示，雖然是事故屋，不過可以用套房的價格買下三房。（圖／李姓房仲授權使用）

李姓房仲強調，這間事故屋已經「處理」完畢。（圖／李姓房仲授權使用）

這則貼文引人注目的是，房仲一開頭就希望晚上11點後不要約看房，同時他也要求賞屋客，看房過程中不要分享任何親身經驗，現場若有任何發現一概三緘其口，直說：「拜託各位大哥大姐了！」希望大家能忍住，有特殊疑問等離開房子後再討論。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「凶宅就是要半夜看屋啊！就像其他房子要在下雨天看有沒有漏水一樣」、「晚上看，現場議價，議成才能離開XD」、「看房途中，不找你聊天會很陰森也很憋欸」、「不容易讓人孤單寂寞的房子」、「這樣說我都想看了」。

除此之外，有網友回應：「祂在第一張照片衣櫃左邊」，認為某張照片出現不明人影，但也有其他人反駁，「不在這些照片裡面」，且房仲表示，事故房的內部已經全數清空，並沒有拍攝照片。

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