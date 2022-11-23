國民黨桃園市議員候選人凌濤連日緊咬桃園市長鄭文燦與郭哲敏、林秉文詐團關係匪淺、甚至護航炒地皮，今更公布鄭文燦與林秉文合照。新聞處長詹賀舜解釋，該照片是長照交通車捐贈活動合照，在許多縣市都有公益捐贈合影，痛批凌濤看照片編故事影射是低級扭曲行為，也會交由律師納入提告的範圍

詹賀舜表示，凌濤為了搶救自己落後的選情，以空降打手的姿態烏賊抹黑，以同樣的內容，一再反覆開記者會，卻又提不出任何的證據，根本是在打爛仗、扣帽子，不懂裝懂、只想抹黑，把不能直接變更的土地說成炒地皮，不是無知，就是無恥。

詹賀舜說，鄭文燦在11月17日曾公開說明，2020年3月的餐敘，是因企業界人士與時任民進黨主席卓榮泰聚餐，有出席的桃園地方幹部臨時邀請鄭文燦前往致意，市府隔天新聞稿也有再次說明2年前出席餐敘的原因，坦言出席餐敘是事實，但凌濤任意杜撰、推測餐敘的目的，就是移花接木的抹黑。

詹賀舜表示，自11月18日至今，已經四次說明，凌濤根本裝作沒聽到，重申民間土地的買賣，鄭文燦當然不知情、也不會知道，何來護航。且該區土地是屬於非都市土地特定農業區，按照法令，根本沒有直接變更為建地的可能性，卻被直接扣上炒地皮的帽子。

詹賀舜說，未來如果有機會開發，仍有非常大的難度，第一關要有新增都市計畫，且須經內政部審定；第二關要有區段徵收計畫，也要內政部核定；第三關市府要完成區段徵收工程；第四關地主以大範圍抽籤方式配地，不可能原地分配。但目前根本沒有新增都市計畫，甚至連草案都沒有，要如何炒作土地。

詹賀舜說，凌濤故技重施，找出一張照片就可以隨便編故事，解釋該照片是2021年4月23日，名為台灣熊讚飛鴿傳愛，必礦科技公司捐贈長照交通車公開活動。該公司在許多縣市都有辦類似的活動，當地縣市長或是局處長接受公益捐贈，並且合影，這是正常的活動。把許多縣市都一樣辦過的活動，用一張照片影射，這是低級的扭曲行為。

詹賀舜說，一個只想抹黑、中傷鄭文燦的空降打手，對於桃園市是沒有正面價值的。鄭文燦一天當三天用，建設不分藍綠、不分地域，一點一滴所打下來的基礎，桃園的改變不是神話，是一步一腳印完成的，是寫在市民心中鐵的事實與真實的感受。一個只會在台北開記者會，只會用栽贓話術的人，當然不會了解桃園，也不可能對於桃園有所貢獻。