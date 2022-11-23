上月26日台中市神岡區1處廠房發現桶屍，1名年約40歲男子遭透明塑膠袋、藍色床包套住，塞進塑膠桶內再用水泥封屍，死者蔡姓女友涉重嫌；檢警查扣蔡女的手機後，進行數位化鑑識，鎖定蔡女的數位支付及電子發票等數據，才能順利突破案情困境。

據《ETtoday新聞雲》報導，檢警查扣蔡女手機進行全面數位鑑識，推定陳男死亡時間，以及命案現場查扣的封屍工具，追溯數位鑑識資料調取區間，鎖定蔡女的數位支付及電子發票等數據，掌握蔡女買水泥、裝屍水桶、水泥攪拌器等工具的關鍵購買憑證，順利突破案情困境。

回顧台中神岡桶屍案，這名年約40歲死者被以塑膠袋、床包裹住塞進塑膠桶內，再以水泥封屍，桶外露出1隻左手前臂，男性死者身高約163至170公分，身上沒無外傷、骨頭也無明顯碎裂，後背有刺青，檢警已鎖定特定涉案人全力追緝。

檢警追查廠房承租人是陳男的蔡姓女友，她在酒店上班，2人曾有金錢糾紛，蔡女由證人轉列被告後交保，但昨天案情直轉急下，檢察官緊急拘提蔡女到案，訊後聲請羈押禁見獲准。