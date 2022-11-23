人民網報導，北京市23日下午召開第422場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會。北京市委宣傳部副部長、市府新聞辦主任、發言人徐和建表示，北京新增本土感染者913例，新國展輕症方艙醫院目前已投入使用。要提高收治工作質效，為患者提供良好生活保障和診療服務，同時做好醫護人員和工作人員個人防護。

北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，11月23日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者913例，其中，隔離觀察人員765例、社會面篩查人員148例；朝陽區352例，順義區107例，通州區75例，海澱區67例，東城區、豐台區各55例，昌平區48例，西城區47例，大興區46例，石景山區、房山區各14例，經開區10例，密雲區7例，懷柔區、平谷區各6例，門頭溝區4例；普通型1例、輕型272例、無症狀感染者640例。

徐和建指出，當前大陸疫情點多、面廣、頻發，北京市疫情新增病例數持續高位增長，連續兩日新增感染者數過千，社會面病例波動式上升，首都防控工作正處於最關鍵最吃緊時刻。

徐和建表示，要因時因勢、有度有效優化防控措施，確保工作要求落實到位。

劉曉峰稱，當前北京疫情持續發展，疫情零星散發區宣導居民非必要不前往涉疫地區，與疫情高發多發區的必要通勤人員，嚴格「兩點一線」，做好核酸檢測、健康監測和個人防護。

劉曉峰說，市民朋友要提高防護意識，減少不必要的外出，宣導非必要不離京，遵守各項防疫規定。居家隔離及其同住人員要服從社區（村）統一管理，嚴格居家，不出門、不探訪，配合核酸檢測、抗原自測、健康監測等各項防控措施。

徐和建提醒市民，按照大陸首都防控規定，要對進返京人員進行「三天三檢」，抵京後前三天每天需完成1次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出，7 天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。各類公共場所要加強掃碼測溫，從24日開始查驗48小時內核酸檢測陰性證明。請市民朋友根據出行安排及時進行核酸檢測，保證工作、生活、出行順暢，共同築牢首都疫情防控屏障。

徐和建表示，根據疫情變化和進返北京旅客需要，不斷優化「落地檢」等工作流程，強化資訊技術手段支撐。