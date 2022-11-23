高雄福華大飯店即日起至12月30日推出「瘋世足」餐飲優惠活動。（柯宗緯翻攝）飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

2022 FIFA卡達世界盃足球賽近日開幕，看準國際運動賽事吸睛效益，各飯店也紛紛推出優惠活動，搶搭熱潮話題。高雄福華大飯店即日起至12月30日推出「瘋世足」餐飲優惠活動，其中穿著足球裝可享餐飲85折優惠，並祭出200吋大螢幕播放轉播畫面，歡迎民眾到場感受熱血的氣氛。

業者指出，高空賞景的Smile One精緻涮涮鍋以世足參賽國家特色推出全新單人套餐，「亞洲套餐」以日本A5黑毛頂級和牛板腱搭配壽喜燒湯底及伊佐小町清酒。「美洲套餐」則是以美國雪花牛搭配墨西哥Corona啤酒，「歐洲套餐」則是以海陸食材搭配波爾多紅酒。活動期間內點用足球套餐，再加贈酥炸阿根廷魷魚1份。

此外，在麗香苑自助餐廳及酒吧七賢吧也有應景的優惠活動，活動期間內，各式啤酒（台灣金牌、生啤酒、Corona、Heineken）可享8折優惠，另外穿著足球元素運動服裝至現場用餐於FB或IG打卡即可享餐飲85折優惠，七賢吧還有各式調酒的促銷活動。

值得一提的是，賽事期間更將在麗香苑的200吋大螢幕播放轉播畫面，全場一起感受熱血的氣氛，為支持的隊伍加油，享用美食也不錯過精彩片段。詳情及訂位請洽：（07）230-7777～8訂席中心。

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