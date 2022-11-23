世足賽正式開賽的同時，各大百貨公司也推出相關活動及優惠一起瘋世足，Global Mall不僅推出針對足球、棒球、籃球三大運動、賽事分別祭出超值回饋，機捷三店包括桃園A19、桃園A8、林口A9，均特別加碼延長「感謝歡聚週」，一起為樂天桃猿隊加油打氣，27日前持樂天桃猿主場賽票根，即享美食買一送一，加上近期席捲全台的職籃球賽，Global Mall也與T1聯盟「新北中信特攻」合作，12月17、18日為新莊體育館主場賽事，尤其12月17日中信特攻再度對戰桃園雲豹，勢必再掀觀看熱潮，Global Mall也將於現場推「球迷獨享禮」，新註冊成為環球會員，即可兌換獨家限量中信特攻聯名票卡夾。

Global Mall南港車站店推出到店觀看世足賽贈限量優惠券，BRAVO CAFÉ 十足歡聚餐，原價840元，優惠價790元。（Global Mall提供）

Global Mall屏東市推出到店觀看世足賽贈限量優惠券，享米塔炙燒牛排100元主餐餐點折價券。（Global Mall提供）

Global Mall同時在12月18日前祭出「世足加油三大讚」優惠，包括周末六日來Global Mall全台八店觀看世足賽，不僅可一同加油助陣，現場還將發送美食優惠券，蒐集了近60家餐飲品牌集體推百元折價券、滿額贈開胃菜或第二件5折起等優惠券，更看準球迷必蒐世足球隊周邊服飾配件，集結多個運動品牌包括adidas、Nike、PUMA、FILA等運動休閒品牌推6折起優惠，再加碼會員於指定服飾櫃位累滿2000元即抽墾丁華泰瑞苑-花園客房雙人平日住宿招待券，最後還與百威啤酒合作，於全台八店設置熱血打卡點，活動期間打卡合照，不僅可獲得限量iMall點數30點及百威限定FIFA包裝啤酒，再抽屏東四重溪指定溫泉泡湯券。

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