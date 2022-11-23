（19:55更新，補充最後戰果）2022世界盃足球賽F組小組賽台北時間23日晚間由上屆亞軍克羅埃西亞，與北非隊伍摩洛哥的對壘開始，兩隊全場都是7次射門、2次射正，都無法攻破彼此大門，最終0比0握手言和。

開賽後雙方有來有往，讓氣氛更加緊張刺激 不過也沒有出現特别好進攻時機，其中摩洛哥數度強攻禁區，卻沒有攻門機會，克羅埃西亞則是透過傳導努力製造進攻機會，第17分鐘佩利西奇遠射高出。

上半場克羅埃西亞進攻主要由「魔笛」莫德里奇掌控中場來發動攻勢，上半場終了前，克羅埃西亞兩度猛攻，首先索沙從左路低傳、隊友武拉西奇起腳被擋下，傷停補時階段莫德里奇遠射高出，上半場踢完雙方0比0無功而返。

本屆世界盃傷停補時偏多，不過這場比賽上半場由於雙方並沒有太多受傷傷停，節奏基本上算快，因此傷停補時僅2分鐘，算是本屆賽事「奇觀」。

下半場摩洛哥馬茲拉烏伊在一次頭鎚進攻時似乎腰部有點受傷，雖然到場邊想舒緩一下不適，不過最後還是無法繼續比賽，在第60分鐘被換下場休息，由隊友阿拉赫接替。

第65分鐘，摩洛哥因為克羅埃西亞莫德里奇犯規，獲得左前場自由球，開球短傳給哈基米後上遠射，這球非常有威脅，可惜還是被克羅埃西亞門將李瓦柯維奇擋下。

隨後克羅埃西亞一次自由球、兩次角球都被摩洛哥的防守化解掉進球機會，而下半場後段雙方也沒有太多強勢的進攻，「魔笛」莫德里奇未能施展靈光一現的魔法，上屆亞軍「格子軍團」本屆首場小組賽只能以零進球收場。