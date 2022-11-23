新板希爾頓酒店推出「聖誕住房專案」，每日限量10間。(新板希爾頓酒店提供)

「聖誕住房專案」業者加送6吋手工聖誕造型蛋糕1顆。(新板希爾頓酒店提供)

12月最令人期待的節日莫過於聖誕節，瞄準耶誕商機，飯店業者推出各種節慶優惠搶客，讓民眾省荷包慶佳節。新板希爾頓酒店祭出超殺的聖誕住房專案，雙人同行最低4999元即可入住原價破萬的高檔客房一晚，還可收到超有節慶氣氛的「聖誕禮籃」。國賓麵包房則推出熱銷品「聖誕生巧克力蛋糕」和一系列應景甜點，11月30日前，「聖誕生巧克力蛋糕」享9折好康。

緊鄰新北耶誕城的新板希爾頓酒店，走出飯店步行3分鐘，即可抵達耶誕城，堪稱離耶誕城最近的飯店，即使逛到很晚很累也不用趕末班車回家。即日起至12月31日，業者推出「聖誕住房專案」，雙人同行最低只要4999元即可入住原價13500元的高檔客房一晚，現省8501元。專案可享隔日悅市集自助早餐買1送1；業者加碼再送價值2388元的「聖誕禮籃」，禮籃內含烤半雞、烤綜合食蔬、法式鄉村麵包等多道傳統美式節日必備佳餚；還有6吋手工聖誕造型蛋糕。「聖誕住房專案」每日限量10間，入住日期至明年1月2日止。

國賓麵包房推出海鹽焦糖與紅莓巧克力兩款聖誕杯，充滿耶誕氣氛。(國賓大飯店提供)

國賓麵包房「聖誕生巧克力蛋糕」，預購享9折優惠。(國賓大飯店提供)

國賓飯店旗下Corner Bakery 63國賓麵包房，則是獻上一系列應景的節慶甜點，包括德國節慶傳統麵包史多倫、義大利水果麵包「潘妮朵尼」，為聚會增添暖香；去年熱銷的「聖誕生巧克力蛋糕」再次回歸，還有充滿濃濃氣息的「海鹽焦糖聖誕杯」、「紅莓巧克力聖誕杯」兩款聖誕杯。即日起至11月30日前，預訂「聖誕生巧克力蛋糕」並付清，可享9折早鳥優惠。