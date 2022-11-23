台北市長選舉倒數3天，高雄市前副市長李四川在臉書指出，他認識蔣萬安，是他在擔任國民黨秘書長時，他在蔣萬安的身上看到做事認真、腳踏實地，他相信，蔣萬安可以打造一流的市政團隊，把台北市的建設跟發展做好，更強調，蔣萬安一定不會讓他失望，因此，11月26日請把神聖的一票投給蔣萬安。

李四川今(23日)在臉書貼文表示，台北市政府是他服務的第一個公務單位，一待就25年，「路平、燈亮、水溝通」，他天天在基層打拚，開闢道路橋梁、興建學校、醫院等市政公共建設，就是他那時的日常生活，也成為他日後在不同單位服務的基本信念。

李四川指出，他也曾擔任行政院秘書長，深知一個公務體系的龐大，市政問題有多複雜。台北市正面臨轉型與挑戰，少子化、都更、產業發展、基礎建設翻新⋯這都需要一位有眼界規畫城市願景，還有能力領導團隊及傾聽市民心聲的市長。而台北首都的市民，也值得有這樣的一位市長。

李四川透露， 認識蔣萬安，是他在當黨秘書長時，他在這個年輕人身上看到做事認真、腳踏實地，面對質疑不閃躲，遇到問題有擔當，他也相信，蔣萬安可以打造一流的市政團隊，把台北市的建設跟發展做好。

李四川表示，台北市的市民朋友們，如果您不嫌棄李四川這個「老朋友」的懇託，11月26日請把您神聖的一票投給蔣萬安，他也相信蔣萬安一定不會讓他失望，更不敢辜負大家給蔣萬安的期待，他會把台北帶往一個更美好的未來。