全球影音暨視訊領導品牌圓剛科技（2417）23日宣布旗下PW313D雙鏡頭網路攝影機獲得第31屆台灣精品最高殊榮-金質獎，為全台十大最強產品。圓剛指出，PW313D雙鏡頭網路攝影機近日才剛登上台灣教育科技展，透過整合實物投影機與視訊攝影力拚成為教師以及影音創作者心中最強的神隊友。

台灣精品獎是台灣產業界最具盛名指標性獎項，由百餘位各領域位專家歷經3個月嚴選出來的產業菁英，分別從研發、設計、品質、行銷等各面向進行全方位評選。獲獎精品除了能夠使用台灣精品標誌進行宣傳之外，還能夠一同參與台灣精品所舉辦的活動，增加品牌曝光的機會。今年報名產品超過1,100件，共計348件產品獲選，最終僅有10件台灣精品能獲得象徵最高榮譽的金質獎。今年圓剛共計3個產品獲得台灣精品獎，除了PW313D雙鏡頭網路攝影機獲得台灣精品金質獎外，旗下PW515 4K UHD自動對焦AI網路攝影機及BA311創作者多功能支架等產品也獲得台灣精品獎的肯定。

圓剛科技行銷暨業務副總莊善雯表示，台灣精品金質獎一直是產業界極具影響力的獎項，得獎品牌除了能夠獲得高度曝光之外，還能一同參與海內外各大秀展台灣精品館的展出，創造台灣優秀商品登上世界舞台的機會。除了有機會獲得曝光機會外，還能透過參與商機媒合會，直接與國外買主洽談，獲得海外知名電商平台上架銷售機會。

本次獲獎的PW313D雙鏡頭網路攝影機分別使用500萬畫素和200萬畫素的高畫質攝影機，提供三種對焦模式和隨插即用功能，不同於一般市面上的網路攝影機，PW313D能同時作為網路攝影機、實物投影機使用，更能再透過專屬軟體免費提供子母畫面、虛擬背景、梯形校正等功能，適用於視訊會議、線上授課和網紅直播，同時兩個鏡頭也具備隱私鏡頭蓋保護使用者個資。搭配圓剛獨家的免費視訊軟體CamEngine，也為了 PW313D導入多項新功能，包含PiP子母畫面、影像旋轉、梯形校正和對焦模式調整等客製化選擇，更支援Windows、Mac和Chromebook等平台使用。