女星大S與大陸富商汪小菲結束10年婚姻後，近日汪小菲在微博爆走發飆發超過20則文，砲轟前妻大S及其家人小S、S媽，汪小菲媽媽張蘭也不斷在直播替兒子說話，讓網友也紛紛選邊站，在網路上引起熱烈討論；有網友更挖出昔日在實境秀節目中，大S愛哼唱具俊曄的歌，影片曝光讓不少粉絲傻眼，抱不平「明明是Snoopy Dogg的歌…」。

汪小菲連日失控行徑，儘管今（23日）已發聲決定休戰，「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麽都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，我感謝你。我什麽都不說了」；但大陸粉絲仍想幫汪小菲說話，更挖出他與大S在實境秀《幸福三重奏》片段，指控大S早就害汪小菲綠了。

有網友挖出兩人當年在實境秀中，懷疑大小S哼的歌是具俊曄的，稱汪小菲早被綠了很慘，但有人跳出來講真話。（圖／摘自微博）

畫面中大S正在做菜，小S在一旁唱歌跳舞，汪小菲則尷尬地不知所措，大小S姊妹倆還會不時丟話想讓汪小菲接，但他始終一臉拘束；有網友指出大S和小S在節目中哼的歌，疑似是現任老公具俊曄過去的歌曲，紛紛替汪小菲感到不值，「好綠啊」、「這節目就看出他們不恩愛了好嗎？」、「汪小菲像是冤大頭」。

不過，沒想到有不少理智的網友跳出來說真話，「不是具的歌吧…大小S哼的明明是Snoopy Dogg…」、「這是故意剪輯的吧，但就不是同一首歌啊」、「看這敘述，再仔細聽，這歌不是Snoopy Dogg的嗎？」、「節目裡她們哼的是Dr. Dre和Snoopy Dogg、Kurupt、Nate Dogg合作的The Next Episode」。