為守護每一位失智長輩，嘉義縣推動「失智整合照護模式」，結合嘉義長庚醫院失智共照中心醫療團隊主動出擊，深入社區村里。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為守護每一位失智長輩，嘉義縣推動「失智整合照護模式」，結合嘉義長庚醫院失智共照中心醫療團隊主動出擊，深入社區村里，針對獨居、拒絕、無病識感及交通不便疑似失智症長輩，提供定點及到宅失智評估、篩檢、確診服務，除縮短就醫等待時間，更大幅提升失智症確診率，搭配後續個案管理，建構最完善在地化失智照護模式，嘉義縣長翁章梁期盼藉此打造「在嘉安老」友善環境。

嘉義縣老年人口比率達21.41％，居全台之冠，六腳鄉更高達27.99％，65歲以上長者，每13人就有1位失智者，為此，衛生局積極規畫「失智整合照護模式」，從六腳鄉極限村及資源相對缺乏的永賢村、竹本村、魚寮村、六腳村、六南村出發，從前段普及民眾失智認知及友善態度，進而安排全面失智篩檢，至10月止共完成19場次，336人接受篩檢，而衛生所也針對疑似失智個案，串連嘉義長庚醫院，提供快速確診及後續個案管理。

翁章梁表示，衛生局以六腳鄉為示範點推動「失智整合照護」，提供65歲以上長者進行全方位篩檢，包括老年憂鬱症、極早期失智症AD-8測量、營養評估、身體組成分析、體適能等項目，透過篩檢早期發現，即早介入進行確診及管理。

針對獨居或行動不便無法到醫院就醫疑似失智長輩，翁章梁說，除由當地衛生所主動關懷訪視外，更結合嘉義長庚失智共照中心醫療團隊，深入社區、家戶提供評估及確診，11月計安排10場醫師到社區定點評估及到宅家訪等服務，提升長輩更完整的照護。

衛生局長趙紋華表示，衛生局積極深入社區透過篩檢找出潛在失智個案，嘉義縣失智確診率達86.91％，相較於全台69.74％高17.17％，是大家共同努力的成果，畢竟失智症照護是一個長期及持續性的過程，及早發現治療是公共衛生重要一環，「民眾不便出來，我們就走進去」。