桃園市議員候選人毛嘉慶、戴兆華昨(22日)踢爆，將卸任的桃園市長鄭文燦以「最有利標」發包要價近11億元的「中壢體育園區滯洪池工程」。媒體人黃揚明質疑，鄭文燦若對標案有信心，應該讓民進黨市長候選人鄭運鵬來做，一定要在選前標出去，難免被質疑內情不單純、水很深。

桃園中壢區市議員候選人毛嘉慶、觀音區市議員候選人戴兆華22日召開緊急記者會，揭露市長鄭文燦一個月後即將卸任，卻急著要以「最有利標」方式，發包要價近11億元的「中壢體育園區滯洪池工程」，顯示內情極不單純，呼籲市府相關單位暫停標案進度，待新市長產生後再重新審視工程內容，以免觸法。而對此，桃園市府新工處則回應表示：「中壢體育園區滯洪池工程」預算符合市場行情，招標過程完全合法、透明。

「(滯洪池)這個案子還沒有招標出去，但他們質疑的就是說，選前耶！」黃揚明質疑，鄭文燦的任期就到下個月25日，它是17日標出去，等於選前40天把一個11億的案子公開招標。你為什麼不乾脆就讓下一任來做，差這40天嗎？如果是延續性的，不管哪一任首長都要做啊，你那麼有信心，讓鄭運鵬做嘛。

黃揚明說，一定要在選前把這大的案子標出去，人家就會質疑說，你是不是承諾了什麼？是不是在桃園弄得很多工程有問題，可是還會得標的那個廠商又得標？有網友質疑：難道地方記者都被收買？不見得是收買，有時候是環境不允許，是恐懼，因為這些東西水很深。大家如果有看《黑金》(情義之西西里島)，周朝先那種人主政的話，開馬自達的被他踹出去啊！當環境變成這樣的時候，很多時候地方(媒體)是不敢處理的。

「所以我覺得，最好的防腐劑就是政黨輪替。」黃揚明強調，凌濤這次打的東西，包括時間序、會議紀錄，是有查的必要。鄭文燦也去告了，那太好了，就到法庭去釐清。