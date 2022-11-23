今年金馬獎獲6項金馬提名的《哈勇家》，情節感人且帶有獨特文化色彩，最後抱走最佳女配與最佳導演獎也算是不負眾望，而在片中扮演鬼靈精怪的以諾正是由張祖鈞飾演。從小生長在部落山上，祖鈞說是到了山下才發現很多過去不了解的事，但他也時刻提醒自己，不要因為過慣了平地生活就忘了祖訓，「電影最後有一幕是殺豬後把血沾染在額頭和下巴的細節，那是傳統泰雅族的手法，但現在很多族人都快忘記這個動作。」他說族裡的文化正在快速消失，而如何讓傳統文化不至於「失根」，就是他現在努力的方向。

對於演戲、提名，有沒有得獎，他向來都是一派輕鬆，並提到入圍就是肯定。但當時提到自己獲得提名還是傻住了，還停在斑馬線上想說自己有沒有聽錯。他說泰雅族是個標準的共生共榮民族，自己的喜悅就是大家的喜悅，還提到《哈勇家》得獎，就是全族人的驕傲。祖鈞說泰雅小孩12歲就得跟族人出遠門打獵，對萬事萬物的謙卑是他們自小就學到的訓誡，「消費性產品對我來說吸引力並不大，我身上還留著第一次打獵留下來的野豬獠牙，那對我來說才是一輩子難忘的回憶。」

張祖鈞穿上zUCCA展現充滿年輕氣勢的時尚姿態。zUCCA西裝翻領外套1萬3600元、珍珠翻領長袖襯衫8200元、黑色寬管七分褲8200元。（JOJ Photo攝）

zUCCA空氣科技雙面開扣外套，售價2萬9200元。（zUCCA提供）

zUCCA再生麂皮錐型褲，售價9600元。（zUCCA提供）

棕色長袖襯衫，售價8200元（zUCCA提供）

此次應邀進棚拍攝時尚專題，穿上zUCCA服裝展現不到20歲的時尚姿態。zUCCA秋冬服裝帶有獨特的多元性，加上每件服裝單品的中性輪廓設計剪裁，都可以隨個人喜好疊加。就算是同一件上衣，在zUCCA裡也能搭出萬種不同的獨特造型。