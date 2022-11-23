后里區75歲的白姓老翁，23日下午5時許，駕駛自小客車自撞到水泥護欄，造成車頭嚴重凹陷毀損，老翁受傷昏迷送醫救治。(民眾提供)

台中市后里區75歲的白姓老翁，23日下午5時許，由住家駕駛自小客車外出，沿三線路3-9巷東往西方向行駛，卻於后里區舊社里三線路3-9巷口，車頭自撞到水泥護欄，造成車頭嚴重凹陷毀損，白姓老翁受傷昏迷送醫救治；警方強調，老翁急救後於下午6時18分醫師宣急救無效，全案善後事宜，正由警方協助調查處理中。

經警調查，白姓老翁於23日下午5時許，由住家駕駛自小客車外出，沿三線路3-9巷東往西方向行駛，卻於后里區舊社里三線路3-9巷口，車頭自撞到水泥護欄，造成車頭嚴重凹陷毀損；消防局獲報後前往現場救護處理，並將昏迷的白姓老翁送往衛服部豐原醫院救治。

后里區75歲的白姓老翁，23日下午5時許，駕駛自小客車自撞到水泥護欄，造成車頭嚴重凹陷毀損，老翁受傷昏迷送醫救治。(民眾提供)

警方表示，自撞事故發生後，自小客車的車頭撞擊受損、玻璃破裂。白姓老翁頭部受傷現場無呼吸心跳，經后里119搶救後，送衛服部醫院救治；急救後於下午6時18分醫師宣急救無效。事故現場無監視器，該車的行車記錄器故障，警方訪查報案人進一步釐清案發經過。

警方強調，案發事故現場由大甲警分局后里交通小隊、后里所依規定處理中。

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